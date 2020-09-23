NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye ve Yunanistan müzakerelerinde iyi ilerleme kaydedildi"
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye ve Yunanistan müzakerelerinde iyi ilerleme kaydedildi"

23.09.2020 16:24 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:28
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg,

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan ile Türkiye arasında yürütülen askeri teknik müzakerelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan ile Türkiye arasında yürütülen askeri teknik müzakerelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan ve Türkiye askeri yetkililerinin kazara deniz ve hava çatışmalarını engellemek adına bir mekanizma geliştirmek için NATO karargahında çok sayıda görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Stoltenberg, "Görüşmeler devam ediyor ve bu konuda iyi bir ilerleme kaydedildi. Bunlar askeri teknik görüşmeler. Temeldeki anlaşmazlığı çözmek için Almanya'nın önderlik ettiği diplomatik çalışmalara uyuyorlar" ifadelerini kullandı.

NATO üyesi Türkiye ve Yunanistan arasında gaz arama çalışmaları nedeniyle arasındaki gerginlik artmıştı. Ankara ve Athena arasında dün gerçekleşen keşif yürütme görüşmelerinde anlaşmaya varılmasının ardından iki ülke arasındaki tansiyon biraz daha düştü. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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