Son dakika: Türkiye ve Yunanistan, çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldı
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Son dakika: Türkiye ve Yunanistan, çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldı

Son dakika: Türkiye ve Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürecek bir hamle geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, iki ülkenin çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldığını ifade etti.

03.09.2020 19:29 | Son Güncelleme: 03.09.2020 20:44

Türkiye ve Yunanistan, son dönemde gerilimin had safhada olduğu Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürecek bir adım attı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldığını bildirdi.

Stoltenberg, yazılı açıklamasında, "Türk ve Yunan liderlerle yaptığım görüşmeler sonrasında iki müttefik ülke, Doğu Akdeniz'de askeri çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak ve kazalarla olayları önleme riskini azaltmak için NATO'da teknik görüşmelere başlamak üzere mutabakata vardı." ifadesini kullandı.

"YAKIN TEMAS HALİNDE KALMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Türkiye ve Yunanistan'ı "iki değerli müttefik" olarak niteleyen Stoltenberg, NATO'nun ortak güvenliği etkileyen konular için en önemli istişare platformu olduğunu belirtti.

Stoltenberg, "NATO dayanışması ruhu içinde gerilime çözüm bulmak için tüm ilgili müttefik ülkelerle yakın temas içinde kalmaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

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Son dakika: Türkiye ve Yunanistan, çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldı

Kaynak: AA

Haber Yorumları (15)
QWERT: Enerji ve su savaşları geliyorum demez...geldim der!!
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MURAT: Biz millet olarak hicbirseyden Ve hicbir dusmandan korkmayiz bunun en guzel ornegi canakkaledir ,tek yürek olarak devletimizin alacagı her kararın arkasında durmalıyız bu konuda,savaş en son yoldur,inanıyorumki biz masada istedigimizi alacagız ,çünkü bu kararlılıgımızı gördüler,eski Türkiye ???? yok karşılarında eyvallah diyecek her oldu bitiye.
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CİMBOMLU: Biz cok güclü devletiz, askerimizle polisimizle milletimizle bu gavurlara boyun eymek icin dogmadik herkes tarihimize baksin 500-600 sene dünyayi yönetmisiz simdi bu yunan kuklarlarinla masaya oturacak kadar kücülmedik.
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