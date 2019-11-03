NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye önemli bir müttefik

03.11.2019 16:07

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Suriye'ye yönelik operasyonu nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğinin sorgulanmaması gerektiği görüşünde. Stoltenberg, "Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu kabul etmek gerekir" dedi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte güncel sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu. "Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu kabul etmek gerekir" diyen Stoltenberg, Ankara'nın özellikle IŞİD'le mücadelede önemli katkıda bulunduğunu vurguladı.



Hiçbir NATO üyesi ülkenin Türkiye kadar Suriyeli mülteci almadığını söyleyen NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin 3 milyon 600 bin Suriyeliyi barındırdığını hatırlatarak, diğer NATO ülkelerinde Türkiye'de olduğu kadar terör saldırısı yaşanmadığını da belirtti.



NATO üye ülkeye karşı harekete geçemez



NATO'nun değerler ittifakı olarak demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları konusunda yükümlülüğü olduğunu vurgulayan Stoltenberg, ancak AB'den farklı olarak askeri ittifakın üye ülkelerden birine karşı harekete geçme gibi bir mekanizmasının olmadığını belirtti.



Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği operasyon nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğinin sorgulanması gerektiğini belirtmişti.



Mützenich Ekim sonunda Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, "Hala NATO'nun bir parçası olup olmadığını ve bir parçası olarak kalmak isteyip istemediğini herkes kendi gözden geçirmeli. Bu Türkiye için de geçerli ve tam da Türkiye için geçerli" ifadesini kullanmıştı. Mützenich NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e çağrıda bulunarak, "NATO Genel Sekreteri'ne önemli bir ödev düşüyor. Türkiye'nin güvenilirliğinden hala emin olup olmadığını söylemek zorunda" diye konuşmuştu.



