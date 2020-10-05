NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması

05.10.2020 14:25 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:52

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye çok değer verdiğimiz bir müttefiktir.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye çok değer verdiğimiz bir müttefiktir." dedi.

Stoltenberg, Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ankara'da bulunmaktan ve Bakan Çavuşoğlu ile yeniden görüşmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Stoltenberg, sıcak karşılama için de teşekkür etti.

Türkiye'nin NATO'nun "ortak güvenliğine" büyük katkılarda bulunduğunu dile getiren Stoltenberg, "Türkiye müttefiklerle, ortaklarla salgın sürecinde Kovid-19'a karşı mücadelemize çok önemli destek sağlayarak katkıda bulunmuştur." diye konuştu.

Stoltenberg, Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonuna en büyük katkı sağlayan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burada da barış için gereken koşulların sağlanması hedefleniyor. Aynı şekilde Kosova ve Irak'taki misyonlarımıza da büyük katkıda bulunuyorsunuz ve terörle mücadelede çok büyük bir rol oynuyorsunuz. Türkiye değer verdiğimiz bir müttefiktir ve NATO'ya çok farklı şekillerde katkıda bulunuyor."

(Sürecek)

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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