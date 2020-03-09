NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye çok ağır bir sığınmacı yükü altındadır"
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Jens Stoltenberg, Brüksel, Türkiye, Politika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye çok ağır bir sığınmacı yükü altındadır"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin ağır bir sığınmacı baskısı altında olduğunu belirterek,"NATO olarak Türkiye'nin güvenliğine güçlü şekilde destek veriyoruz" dedi.

09.03.2020 22:09 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:09
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin ağır bir sığınmacı baskısı altında olduğunu belirterek,


"NATO olarak Türkiye'nin güvenliğine güçlü şekilde destek veriyoruz" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde resmi temaslarda bulunmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen Erdoğan, görüşme sonrasında Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Türkiye'nin önemli ve değerli bir NATO üyesi olduğunu ifade ederek, "Bugün Sayın Erdoğan ile çok farklı yönlerden güvenlik konusunu görüşme imkanımız oldu. Suriye'deki güvenlik durumu konusunu görüştük. Buna bağlı olarak sığınmacılar konusunu ve maliyetlerini ele aldık. İdlib'de ateşkes konusunu ve son günlerdeki gelişmeleri görüştük. Sivillerin korunması ve insani yardımların eriştirilmesi çok önemlidir. Türkiye, Suriye'de şiddetin son bulması için etkili oluyor" dedi.


Stoltenberg, "NATO, Türkiye'yi Suriye'den gelebilecek tehditlere karşı farklı açılardan desteklemeye devam edecektir. Savunma ve misil sistemleri, NATO son yıllarda 5 milyar avrodan fazla askeri ve altyapı alanlarında destekler vermiştir. NATO olarak Türkiye'nin güvenliğine güçlü şekilde destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.


NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin ağır yüküne vurgu yaparak, "Esad rejimi ve Rusya tarafından yapılan saldırılar görülmemiş insani bir krize neden olmuştur. Bu saldırılar insanların Türkiye'ye sığınmasına neden olmuştur. Türkiye çok ağır bir sığınmacı yükü altındadır. Türkiye NATO üyeleri içinde en fazla terör saldırısına maruz kalmış olan ülkedir. Çok ağır bir sığınmacı baskısı altında olduğunu kabul ediyoruz ve AB arasındaki diyalogdan memnunuz" dedi.


Stoltenberg, görüşmede ele alınan diğer konulara da değinerek, "Bugün ayrıca NATO-Rusya ilişkileri ve Afganistan'da yaşanan gelişmeleri de ele aldık" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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