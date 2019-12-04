NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye'ye yeşil ışık

04.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:23

Londra'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Toplantısı'ndan önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gazetecilere açıklamalarda bulundu.



İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Toplantısı öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklamalarda bulundu. Stoltenberg liderler zirvesinin gündem maddeleri hakkında bilgiler verirken, NATO'ya üye ülkelerin ve özellikle Türkiye'nin güvenlik beklentilerine cevap alamaması nedeniyle eleştirilen NATO'nun kendini gözden geçireceği sinyalini verdi. Terörle mücadele, silahların kontrol edilmeleri, Rusya ile ilişkilerin görüşüleceği toplantıda, NATO tarihinde ilk kez liderlerin Çin gündemiyle toplandıklarını ve Çin'in çok kritik savunma yatırımları yaptığını ve ABD'den sonra ikinci büyük savunma gücü haline geldiğini belirten Stoltenberg, bu durumun NATO liderleri tarafından ele alınacağını belirtti.



Stoltenberg ayrıca NATO kapsamında yapılacak ortak yatırımlar ve ülkelere düşen harcamalar konusunun da masadaki konular arasında yer aldığını bildirdi.



NATO'nun yakın bir geçmişte uzay boşluğunu da askeri kabiliyet alanına dahil ettiğini hatırlatan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bazı stratejik altyapı çalışmalarının da ele alınacak konular arasında bulunduğunu söyledi.



"Başkan Erdoğan'la da görüştük"



Gazetecilerin soruları üzerine Baltık ülkeleri ve Polonya toprakları dahil tüm NATO üyelerinin topraklarının korunmasının önemsendiğini söyleyen Stoltenberg, "Başkan Erdoğan'la da görüştük, NATO'nun savunma ve güvenlik planlamalarını yeni baştan ele alacağız" diyerek Türkiye'nin beklentilerine olumlu cevap verileceği sinyalini verdi.



Macron'un "beyin ölümü" açıklamaları konusunda sorulan soruya da cevap veren Stoltenberg, "NATO başarılı bir iş birliği tarihini simgeler, ortak savunmamız için büyük bir başarıdır, Avrupa şimdi savunma konusunda daha fazla yatırım yapmalıdır. Tüm üye ülkeleri bu konuda bağlılığını gösteren davranışlar sergilemelidir" dedi. - LONDRA

Kaynak: İHA