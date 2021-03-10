NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten "Türkiye önemli bir müttefik" vurgusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten "Türkiye önemli bir müttefik" vurgusu

10.03.2021 00:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 00:42
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten

NEW NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu belirterek, "Sadece haritaya bakarsanız bunu görebilirsiniz.

NEW NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu belirterek, "Sadece haritaya bakarsanız bunu görebilirsiniz." dedi.

Stoltenberg, California'daki Stanford Üniversitesi Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği Merkezi tarafından düzenlenen "NATO'nun adaptasyonu" konulu video konferansa katıldı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasıyla ilgili bir soruya Stoltenberg, NATO müttefikleri arasındaki farklılıkların yeni bir şey olmadığını; NATOnun bu farklılıkları, anlaşmazlıkları, sorunları tartışmak ve çözüm bulmak için iyi bir platform olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Ankara'ya S-400, Doğu Akdeniz ve mülteci sorunu gibi konularda endişelerin dile getirildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Fakat şunu da anlamalıyız ki Türkiye önemli bir müttefik. Çünkü sadece haritaya bakarsan ne kadar önemli olduğunu görebilirsin. Özellikle Irak ve Suriye'ye sınırı olduğundan, DEAŞ ile mücadelede kaydedilen ilerlemeden, bölgede DEAŞ'in kontrol ettiği bölgelerde milyonlarca insanın özgürleştirilmesinden, altyapı temelleri ile Türkiye'deki havalimanları çok büyük önem taşıyor."

Sorunların çözümünde, doğru yönde adım atmak için gerginliği azaltma arayışı içinde olduklarını vurgulayan Stoltenberg, bu konuda NATO içinde çatışma çözme mekanizması kurduklarını ve olumlu ilerlemeler kaydettiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Birol Güven Hakan Yılmaz Aleyna Tilki
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten "Türkiye önemli bir müttefik" vurgusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 00:45:20. #1.16#
title