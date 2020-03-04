: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Suriye'deki soruna siyasi bir çözüm bulunmalı"

04.03.2020 21:09 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:11

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Esed rejimi ve Rusya'nın Suriye'deki saldırılara bir an önce son vermesi çağrısında bulunarak Suriye'deki soruna siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de temaslarda bulunan Stoltenberg, Başbakan Andrej Plenkovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, Hırvatistan'ın NATO'nun Afganistan, Kosova ve Irak'taki misyonlarında aktif rol aldığını anımsatarak toplantıda Afganistan'da barışın sağlanması için tarihi bir fırsat yakaladığını da ele aldıklarını aktardı.

Taliban'ın barış anlaşmasına bağlılığını göstermesi ve şiddeti azaltması gerektiğinin altını çizen Stoltenberg, NATO'nun Afganistan'da barış için bölgedeki polis güçlerine eğitim vermeye devam edeceğini kaydetti.

Suriye'deki durumu "oldukça karmaşık ve zorlayıcı" olarak nitelendiren Stoltenberg, "Suriye'deki soruna siyasi bir çözüm bulunmalı. Esed rejimi ve Rusya, Suriye'deki saldırılara bir an önce son vermeli, uluslararası hukuk kurallarına saygı duymalı ve BM'nin barışçıl çözümüne destek vermeli." diye konuştu.

Stoltenberg, Yunanistan'ın da son günlerde ağır bir yükün altına girdiğini belirterek Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğine ilişkin de "Süreç ilerlemeye devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda Kuzey Makedonya'nın NATO'nun 30'uncu üyesi olmasını dört gözle bekliyorum." dedi.

Plenkovic de görüşmede küresel sığınmacı krizini de ele aldıklarını aktararak düzensiz göçün önlenmesi gerektiği konusundaki tavırlarının net ve kati olduğunu vurguladı.

Hırvatistan'ın, 2015-2016'da yaşanan sığınmacı krizi dolayısıyla tecrübeli sahibi olduğunun altını çizen Plenkovic, "AB ve NATO iş birliğinde, yeni sığınmacı akınlarını engellemeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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