NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Suriye'de müttefikliğe zarar verecek adım atılmamalı
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Suriye'de müttefikliğe zarar verecek adım atılmamalı

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye'nin kuzeyinde müttefikliğe zarar vermeyecek şekilde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

29.11.2019 19:11 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:11
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Suriye'de müttefikliğe zarar verecek adım atılmamalı

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri , 'nin kuzeyinde müttefikliğe zarar vermeyecek şekilde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.


Londra'da 3-4 Aralık'ta yapılacak NATO Zirvesi öncesinde 'de basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, 'nın Suriye'deki askeri varlığıyla ilgili soruları cevapladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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