NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Suriye'de müttefikliğe zarar verecek adım atılmamalı
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye'nin kuzeyinde müttefikliğe zarar vermeyecek şekilde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye'nin kuzeyinde müttefikliğe zarar vermeyecek şekilde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.
Londra'da 3-4 Aralık'ta yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, Ankara'nın Suriye'deki askeri varlığıyla ilgili soruları cevapladı. Euronews.com'da Görüntüle