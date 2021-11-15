NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Son haftalarda Rus güçlerinin Ukrayna sınırı yakınında geniş çaplı ve alışılmadık yoğunlaşmasını gördük." - Haberler
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Son haftalarda Rus güçlerinin Ukrayna sınırı yakınında geniş çaplı ve alışılmadık yoğunlaşmasını gördük."

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg:

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Son haftalarda Rus güçlerinin Ukrayna sınırı yakınında geniş çaplı ve alışılmadık yoğunlaşmasını gördük."

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Son haftalarda Rus güçlerinin Ukrayna sınırı yakınında geniş çaplı ve alışılmadık yoğunlaşmasını gördük."

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri

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