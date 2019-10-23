NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Soçi mutabakatı ile ilgili konuşmak için çok erken

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Soçi mutabakatı ile ilgili konuşmak için çok erken

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye'nin kuzeydoğusunda uygulanan ateşkesin, ülkedeki krize siyasi çözüm getirilebilmesi için bir temel oluşturabileceğini belirtti. Stoltenberg, Rusya ile Türkiye arasında varılan Suriye anlaşmasına dair yorum yapmaktansa kaçındı.

23.10.2019 13:58
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Soçi mutabakatı ile ilgili konuşmak için çok erken

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye'nin kuzeydoğusunda uygulanan ateşkesin, ülkedeki krize siyasi çözüm getirilebilmesi için bir temel oluşturabileceğini belirtti.


Rusya ile Türkiye arasında varılan Suriye anlaşmasına dair yorum yapmaktan kaçınan Stoltenberg, ateşkesi kastederek "Siyasi çözüme doğru olumlu adım atılabileceğini görmüş olduk" ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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