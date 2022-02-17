NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmeye mazeret bulmak için 'sahte bayrak' operasyonu girişimi içinde olduğunu gördük"
AA, Selen Temizer - Güncel
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmeye mazeret bulmak için 'sahte bayrak' operasyonu girişimi içinde olduğunu gördük"
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: " Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmeye mazeret bulmak için 'sahte bayrak' operasyonu girişimi içinde olduğunu gördük"
AA / Selen Temizer - Güncel