NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmeye mazeret bulmak için 'sahte bayrak' operasyonu girişimi içinde olduğunu gördük" - Haberler
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmeye mazeret bulmak için 'sahte bayrak' operasyonu girişimi içinde olduğunu gördük"

AA, Selen Temizer - Güncel
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg:

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmeye mazeret bulmak için 'sahte bayrak' operasyonu girişimi içinde olduğunu gördük"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: " Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmeye mazeret bulmak için 'sahte bayrak' operasyonu girişimi içinde olduğunu gördük"

AA / Selen Temizer - Güncel

Ukrayna, İşgal, Rusya, Güncel, Haberler

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