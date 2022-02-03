NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rusya'nın Ukrayna'nın içi ve çevresine yığdığı asker sayısı 100 bini aştı, son iki günde Belarus'a önemli ölçüde...
AA, Selen Temizer - Güncel
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rusya'nın Ukrayna'nın içi ve çevresine yığdığı asker sayısı 100 bini aştı, son iki günde Belarus'a önemli ölçüde askeri güç gönderdiğini gördük."
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: " Rusya'nın Ukrayna'nın içi ve çevresine yığdığı asker sayısı 100 bini aştı, son iki günde Belarus'a önemli ölçüde askeri güç gönderdiğini gördük."
AA / Selen Temizer - Güncel