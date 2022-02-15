NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "(Rusya'nın bazı askeri birliklerinin döndüğü açıklaması) Ukrayna sınırlarında Rus askeri personelinin azaldığına...
AA, Selen Temizer - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "(Rusya'nın bazı askeri birliklerinin döndüğü açıklaması) Ukrayna sınırlarında Rus askeri personelinin azaldığına dair bir işaret görmedik"
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "( Rusya'nın bazı askeri birliklerinin döndüğü açıklaması) Ukrayna sınırlarında Rus askeri personelinin azaldığına dair bir işaret görmedik"
AA / Selen Temizer - Güncel