NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "(Rusya'nın bazı askeri birliklerinin döndüğü açıklaması) Ukrayna sınırlarında Rus askeri personelinin azaldığına... - Haberler
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "(Rusya'nın bazı askeri birliklerinin döndüğü açıklaması) Ukrayna sınırlarında Rus askeri personelinin azaldığına...

AA, Selen Temizer - Güncel
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg:

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "(Rusya'nın bazı askeri birliklerinin döndüğü açıklaması) Ukrayna sınırlarında Rus askeri personelinin azaldığına dair bir işaret görmedik"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "( Rusya'nın bazı askeri birliklerinin döndüğü açıklaması) Ukrayna sınırlarında Rus askeri personelinin azaldığına dair bir işaret görmedik"

AA / Selen Temizer - Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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