NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e, Ukrayna'daki savaşı derhal durdurması ve tüm kuvvetlerini koşulsuz olarak Ukrayna'dan geri çekmesi... - Haberler

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e, Ukrayna'daki savaşı derhal durdurması ve tüm kuvvetlerini koşulsuz olarak Ukrayna'dan geri çekmesi...

AA, Zuhal Demirci - Güncel
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e, Ukrayna'daki savaşı derhal durdurması ve tüm kuvvetlerini koşulsuz olarak Ukrayna'dan geri çekmesi...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e, Ukrayna'daki savaşı derhal durdurması ve tüm kuvvetlerini koşulsuz olarak Ukrayna'dan geri çekmesi çağrısında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e, Ukrayna'daki savaşı derhal durdurması ve tüm kuvvetlerini koşulsuz olarak Ukrayna'dan geri çekmesi çağrısında bulundu.

AA / Zuhal Demirci - Güncel

Vladimir Putin, Ukrayna, Güncel, Haberler

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