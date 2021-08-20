NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için...
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için teşekkür ediyorum.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için teşekkür ediyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer