NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için...
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için...
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için teşekkür ediyorum.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için... - Haberler
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