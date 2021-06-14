NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde yeni bir sayfa açıldığını ve önemli kararlar alındığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde yeni bir sayfa açıldığını ve önemli kararlar alındığını söyledi.

Stoltenberg, NATO Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık." dedi.

NATO'nun Afganistan'dan çekilmesine değinen Stoltenberg, "NATO liderleri, Afgan güçleri ile kurumlarını eğiterek ve finansal destek sağlayarak Afganistan'ın yanında yer almaya olan bağlılıklarını teyit etti." ifadelerini kullandı.

Rusya ile ilişkimiz Soğuk Savaş'tan sonraki en düşük seviyesinde. Moskova'nın agresif eylemleri güvenliğimizi tehdit ediyor"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirve toplantısında liderlerin Rusya ve Çin'den yükselen tehditlere karşı hem diyalog hem savunma yöntemiyle hareket etme konusunda bağlılıklarını vurguladıklarını söyledi.

Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Toplantının çok iyi geçtiğini belirten Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden'dan NATO'ya güçlü bir bağlılık mesajı aldıklarını belirtti.

Diğer müttefiklerin de Avrupa ve Kuzey Amerika'nın özellikle Rusya ve Çin gibi otoriter rejimlerin yol açtığı yeni sınamalara karşı birlikte hareket etmesinde fikir birliğine vardıklarını dile getiren Stoltenberg, "Rusya ile ilişkimiz Soğuk Savaş'tan sonraki en düşük seviyesinde. Moskova'nın agresif eylemleri güvenliğimizi tehdit ediyor." diye konuştu.

Stoltenberg, NATO'nun kendini savunurken, Rusya ile diğer yandan diyalog kurmakta istekli olduğunu vurguladı.

Ukrayna ve Gürcistan'ı destekleme, silahlanma kontrolü ve iklim değişikliği gibi konularda müttefik ülke liderleri arasında tam uyum olduğuna işaret eden Stoltenberg, Çin'den yönelen tehditlere karşı bu ülke ile de ilişki kurulmasının önemine değindi.

Stoltenberg, liderlerin askeri sektörden kaynaklanan emisyonları azaltmada anlaştıklarını duyurarak, Kanada'ya iklim ve güvenlik için yeni bir NATO merkezi açma teklifi nedeniyle teşekkür etti.

Genel Sekreter, hava, kara, denize ek olarak uzay ve siber alandaki güvenliğin sağlamlaştırılması için müttefiklerin ortak harcamaları artırmaya karar verdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer