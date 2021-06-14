NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu

Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde yeni bir sayfa açıldığını ve önemli kararlar alındığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde yeni bir sayfa açıldığını ve önemli kararlar alındığını söyledi.

Stoltenberg, NATO Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık." dedi.

NATO'nun Afganistan'dan çekilmesine değinen Stoltenberg, "NATO liderleri, Afgan güçleri ile kurumlarını eğiterek ve finansal destek sağlayarak Afganistan'ın yanında yer almaya olan bağlılıklarını teyit etti." ifadelerini kullandı.

Rusya ile ilişkimiz Soğuk Savaş'tan sonraki en düşük seviyesinde. Moskova'nın agresif eylemleri güvenliğimizi tehdit ediyor"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirve toplantısında liderlerin Rusya ve Çin'den yükselen tehditlere karşı hem diyalog hem savunma yöntemiyle hareket etme konusunda bağlılıklarını vurguladıklarını söyledi.

Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Toplantının çok iyi geçtiğini belirten Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden'dan NATO'ya güçlü bir bağlılık mesajı aldıklarını belirtti.

Diğer müttefiklerin de Avrupa ve Kuzey Amerika'nın özellikle Rusya ve Çin gibi otoriter rejimlerin yol açtığı yeni sınamalara karşı birlikte hareket etmesinde fikir birliğine vardıklarını dile getiren Stoltenberg, "Rusya ile ilişkimiz Soğuk Savaş'tan sonraki en düşük seviyesinde. Moskova'nın agresif eylemleri güvenliğimizi tehdit ediyor." diye konuştu.

Stoltenberg, NATO'nun kendini savunurken, Rusya ile diğer yandan diyalog kurmakta istekli olduğunu vurguladı.

Ukrayna ve Gürcistan'ı destekleme, silahlanma kontrolü ve iklim değişikliği gibi konularda müttefik ülke liderleri arasında tam uyum olduğuna işaret eden Stoltenberg, Çin'den yönelen tehditlere karşı bu ülke ile de ilişki kurulmasının önemine değindi.

Stoltenberg, liderlerin askeri sektörden kaynaklanan emisyonları azaltmada anlaştıklarını duyurarak, Kanada'ya iklim ve güvenlik için yeni bir NATO merkezi açma teklifi nedeniyle teşekkür etti.

Genel Sekreter, hava, kara, denize ek olarak uzay ve siber alandaki güvenliğin sağlamlaştırılması için müttefiklerin ortak harcamaları artırmaya karar verdiğini kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: 'Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık'
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık"
Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den 'Türkiye, Afganistan'da kalacak mı?' sorusuna yanıt: Konuyu çalışıyoruz, Türkiye kilit rolde
Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den "Türkiye, Afganistan'da kalacak mı?" sorusuna yanıt: Konuyu çalışıyoruz, Türkiye kilit rolde
NATO Zirvesi Bildirisinden: Müttefikimiz Türkiye'ye milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığı için takdirlerimizi yineliyoruz.
NATO Zirvesi Bildirisinden: Müttefikimiz Türkiye'ye milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığı için takdirlerimizi yineliyoruz.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Boris Johnson Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki
Magazin Acun Ilıcalı Tamer Levent Tuğrul Tülek Funda Eryiğit
Spor Yiğit Şardan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 20:14:29. #1.16#

title