NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korumasında desteklemektedir"
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korumasında desteklemektedir" -"NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korumasında desteklemektedir"
-"NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı. DEAŞ ortak düşmandır ve hala tehlikelidir. Kazanımlar tehlikeye atılmamalıdır. YPG konusunda NATO'da bir fikir birliği yok"
İSTANBUL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korumasında desteklemektedir" dedi.