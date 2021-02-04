NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "NATO'nun Türkiye-Yunanistan anlaşmazlığındaki rolü platform sağlamak"
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "NATO'nun Türkiye-Yunanistan anlaşmazlığındaki rolü platform sağlamak"

04.02.2021 19:21 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:24
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın değerli NATO müttefikleri olduğunu belirterek, ittifakın rolünün iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları giderecek bir platform sunmak olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın değerli NATO müttefikleri olduğunu belirterek, ittifakın rolünün iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları giderecek bir platform sunmak olduğunu söyledi.

Stoltenberg, düşünce kuruşu Chatham House'un düzenlediği "NATO 2030 için yeni fikirler" başlıklı etkinlikte öğrenciler ve genç liderlerle video konferans üzerinden bir araya geldi.

Sorulması üzerine Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlığa değinen Stoltenberg, NATO müttefikleri arasında görüş farklılıkları olabildiğini kaydederek, "Hem Yunanistan hem de Türkiye değerli müttefikler ancak Doğu Akdeniz dahil bazı konularda anlaşamıyorlar." dedi.

NATO'nun rolünün bu farklılıkları ele alacak bir platform sağlamak olduğunu vurgulayan Stoltenberg, bu nedenle, NATO bünyesinde "çatışmasızlık" dedikleri bir mekanizma kurduklarını hatırlattı.

Stoltenberg, böylece Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında olası gemi ve uçak kazaları risklerinin azaltıldığını ifade etti.

Bu mekanizmanın aynı zamanda Yunanistan ve Türkiye'nin istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmalarının önünü açtığını söyleyen Genel Sekreter, "Evet, endişeler var ama bence NATO'nun yapabileceği en önemli şey, endişeleri dile getirmek değil, olumlu bir yaklaşım ve çözüme giden bir yol bulmak." dedi.

Son haftalar ve aylarda olumlu adımlar gördüklerini ifade eden Stoltenberg, "Bu da NATO'nun müttefik üyeleri aynı fikirde olmadıkları zamanlarda da örneğin Doğu Akdeniz'de olduğu gibi, oynayacağı önemli bir rolü bulunduğunu kanıtladı." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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