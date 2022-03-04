NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO müttefiklerinin, bu savaşın Ukrayna'nın ötesine tırmanmasını önlemek gibi bir sorumluluğu olduğunu söyledi. - Haberler

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO müttefiklerinin, bu savaşın Ukrayna'nın ötesine tırmanmasını önlemek gibi bir sorumluluğu olduğunu söyledi.

AA, Zuhal Demirci - Güncel
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO müttefiklerinin, bu savaşın Ukrayna'nın ötesine tırmanmasını önlemek gibi bir sorumluluğu olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO müttefiklerinin, bu savaşın Ukrayna'nın ötesine tırmanmasını önlemek gibi bir sorumluluğu olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO müttefiklerinin, bu savaşın Ukrayna'nın ötesine tırmanmasını önlemek gibi bir sorumluluğu olduğunu söyledi.

AA / Zuhal Demirci - Güncel

Ukrayna, Güncel, Haberler

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