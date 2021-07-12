NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile görüştü
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile görüştü
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile NATO karargahında bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile NATO karargahında bir araya geldi.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki görüşmede NATO-Mısır ortaklığı görüşüldü. Stoltenberg, Mısır'ın bölgede önemli rol oynayan bir NATO ortağı olduğunu belirtti.

"Genel Sekreter Stoltenberg ve Bakan Şükri, Mısır'ın güvenliğini ve çıkarını etkileyen bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişi yaptı." ifadesine yer verilen açıklamada, ikilinin ortak çıkar alanlarında NATO ve Mısır arasında olası iş birliğine yönelik görüşlerini paylaştığı kaydedildi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in bugün ayrıca Brüksel'de bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile de görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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