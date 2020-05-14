NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "(Libya'ya silah ambargosu) BM tarafından tanınan Serrac hükümeti...
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "(Libya'ya silah ambargosu) BM tarafından tanınan Serrac hükümeti ile Hafter aynı kefeye konulmaz. NATO, Trablus hükümetine destek vermeye hazır."
14.05.2020 14:56 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:56
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "(Libya'ya silah ambargosu) BM tarafından tanınan Serrac hükümeti ile Hafter aynı kefeye konulmaz. NATO, Trablus hükümetine destek vermeye hazır."
Kaynak: AA