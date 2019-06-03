NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Kuzey Makedonya'da - ÜSKÜP

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Makedonya için "NATO ailesine hoş geldiniz" demeye hazır olduklarını söyledi.

Stoltenberg, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Meclis Başkanı Talat Caferi ve Başbakan Zoran Zaev ile ayrı ayrı görüştü.

Başkent Üsküp'te Kuzey Atlantik Konseyi ve Kuzey Makedonya'nın NATO Entegrasyon Komitesi'nin toplantısına katılan Stoltenberg ve Zaev, toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, "Bu tarihi bir ziyaret. Kuzey Atlantik Konseyinin ülkenize gerçekleştirdiği ilk ziyaret. Bizim ziyaretimiz çok net bir mesaj iletiyor: Biz size 'NATO ailesine hoş geldiniz.' demeye hazırız." dedi.

Kuzey Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorunun çözülmesinden dolayı Başbakan Zaev'i tebrik eden Stoltenberg, bunun Kuzey Makedonya'ya NATO üyeliği sağladığını vurguladı.

Ülkenin hukukun üstünlüğü, güvenlik ve savunma gibi alanlarda reformlara devam etmesi gerektiğine dikkati çeken Stoltenberg, NATO'nun üye ülkelerinin bu yönde destek ve yardım sunacağını söyledi.

Başbakan Zaev de ülkesinin transatlantik topluluğunun "ayrılmaz parçası" haline geleceğini belirterek, Kuzey Makedonya'nın NATO'nun tam üyesi, güvenli ve güvenilir müttefiki olmaya hazır olduğunun altını çizdi.

Ülkesinin katılım protokolünün NATO'nun üye ülkeleri tarafından imzalanması sürecinin "istenilen dinamikte" devam ettiğine işaret eden Zaev, aralık ayında NATO'nun 70. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenecek zirvenin, Kuzey Makedonya'nın ittifakın 30. üyesi olması için iyi bir fırsat olduğunu kaydetti.

"Türkiye bizim en büyük dostlarımızdan biri"

"Ülkedeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının iade edilmesi talebinden dolayı Türkiye'nin Kuzey Makedonya'nın NATO üyelik sürecini yavaşlatıp yavaşlatmayacağının" sorulması üzerine Zaev, şunları kaydetti:

"Türkiye bizim en büyük dostlarımızdan biri. Biliyorsunuz İstanbul'da seçimlerin tekrarı var. Onların beklentileri, tüm siyasi ve seçim süreçlerinin tamamlanmasının ardından (Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolünün imzalanması) sürecin başlatılması yönündedir."

İki ülke adalet bakanlıklarının, açık meselelere yönelik iş birliklerini uluslararası standart ve prensipler çerçevesinde devam ettirdiklerini dile getiren Zaev, Türkiye'nin Kuzey Makedonya ile dostluğunu her alanda kanıtladığını, bu sefer de bunu kanıtlamasını beklediklerini ifade etti.

Stoltenberg ve Kuzey Atlantik Konseyinin bu ziyareti, Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolünün imzalanmasının ardından gerçekleştirilen ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Kaynak: AA