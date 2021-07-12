NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Lapid ile iş birliğini görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Lapid ile iş birliğini görüştü

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Lapid ile iş birliğini görüştü
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki karargahta İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'i kabul etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki karargahta İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'i kabul etti.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada Stoltenberg'in İsrail'in NATO'nun "en ilgili ve yetenekli ortaklarından biri" olduğunu söylediği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail, 20 yılı aşkın süredir NATO'nun önemli bir ortağı ve aynı zamanda NATO'nun Akdeniz Diyaloğu'nun aktif bir üyesidir. NATO ve İsrail, bilim-teknoloji, sivil acil durumlara hazırlık ve yönetim, dayanıklılık, terörle mücadele, askeri tıp, kitle imha silahlarının yayılmasını önleme, kadınlar, barış ve güvenlik gibi farklı konularda iş birliği yapıyor." ifadesi kullanıldı.

İki liderin görüşmede iklim değişikliği, savunma inovasyonu, yeni çıkan ve yıkıcı teknolojiler de dahil olmak üzere diğer ortak ilgi alanlarında potansiyel iş birliği beklentilerine ilişkin fikirlerini paylaştığının aktarıldığı açıklamada ayrıca, Stoltenberg'in İran'a tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine yönelik çağrılarını yinelediği kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Brüksel ziyareti kapsamında Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de görüşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmesinde, İsrail'in Filistin'deki zulümlerine sessiz kalmadıklarını ve kalmayacaklarını...
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmesinde, İsrail'in Filistin'deki zulümlerine sessiz kalmadıklarını ve kalmayacaklarını...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile görüşmede, İsrail'in işgal ve ilhak politikaları devam ettiği sürece bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile görüşmede, İsrail'in işgal ve ilhak politikaları devam ettiği sürece bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tolga Akış Şeyma Subaşı Zeynep Bastık Melisa Döngel
Spor Şenol Güneş Alper Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Lapid ile iş birliğini görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 16:36:48. #1.15#

title