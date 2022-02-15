NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev telefonda görüştü - Haberler
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev telefonda görüştü

AA, Ruslan Rehimov - Güncel
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i arayan Stoltenberg, Avrupa'nın güvenilir gaz tedarikçisi olmasından ve gaz ihracatını artırmasından dolayı Azerbaycan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev de Azerbaycan'ın enerji ürünlerinin önemli ihracatçısı olarak güvenilir ortak olmaya devam edeceğini kaydetti.

Azerbaycan ile NATO ilişkilerinin gelişiminden duyulan memnuniyetin dile getirildiği görüşmede, Güney Kafkasya'daki çatışma sonrası durum, Ukrayna çevresinde yaşanan gelişmeler ve dünya enerji piyasasındaki durumla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Jens Stoltenberg, İlham Aliyev, Azerbaycan, Enerji, Güncel, Haberler

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