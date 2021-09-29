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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, IEA Başkanı Birol ile görüştü

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, IEA Başkanı Birol ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ile iklim değişikliği ve enerji güvenliği gibi konularda görüş alışverişinde bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ile iklim değişikliği ve enerji güvenliği gibi konularda görüş alışverişinde bulundu.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg ile Birol'un Brüksel'deki NATO karargahında yaptıkları görüşmede, iklim değişikliği ve güvenlik konularının yanı sıra enerji güvenliği, temiz enerji dönüşümü ve NATO ile IEA arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Açıklamada, NATO'nun iklim değişikliğini ittifakın çalışmalarına dahil ettiği, IEA'nın da karbon salımını sıfırlayacak enerji politikalarının oluşturulmasında liderlik yaptığı hatırlatıldı.

Stoltenberg'in iki kurum arasındaki artan iş birliğini memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, küresel anlamda temiz enerjiye geçişin yakın ilişkileri daha da önemli hale getirdiği vurgulandı.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
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