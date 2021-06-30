NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ile görüştü
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ile görüştü
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile iş birliği ve Karadeniz'deki güvenlik konularını görüştü.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile iş birliği ve Karadeniz'deki güvenlik konularını görüştü.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre Stoltenberg, NATO karargahını ziyaret eden Burchuladze'ye Gürcistan'ın NATO operasyonlarına ve misyonlarına katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Gürcistan'ın ittifaka katılım arzusunu memnuniyetle karşılayan Stoltenberg, Burchuladze ile 14 Haziran'da yapılan ve NATO'nun açık kapı politikasının teyit edildiği NATO Zirvesi'nin sonuçlarını ele aldı.

Stoltenberg ile Burchuladze ayrıca siyasi ve uygulamaya yönelik iş birliği ile Karadeniz'in güvenliğini de görüştü. Stoltenberg, Gürcistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne NATO'nun tam desteğini yineledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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