NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olanlar için taziye
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olanlar için taziye

04.03.2021 20:49 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:52
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olanlar için taziye

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için taziyede bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için taziyede bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Stoltenberg, Çavuşoğlu'na Tatvan'da meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit olan askerler için taziyelerini iletti.

Stoltenberg, NATO'nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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