NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya'ya kınama: Taraflar gerginliği azaltmalı
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya'ya kınama: Taraflar gerginliği azaltmalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye'de Şam hükümeti ve Rusya'nın İdlib'e yönelik saldırılarını kınadı. Stoltenberg, saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu

28.02.2020 03:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 03:34
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya'ya kınama: Taraflar gerginliği azaltmalı

NATO Genel Sekreteri , 'de Şam hükümeti ve 'nın 'e yönelik saldırılarını kınadı. Stoltenberg, saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu.


İdlib'de gerginliğin artmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Stoltenberg arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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