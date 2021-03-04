NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den, Çavuşoğlu'na geçmiş olsun telefonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den, Çavuşoğlu'na geçmiş olsun telefonu

04.03.2021 20:49 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:52
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den, Çavuşoğlu'na geçmiş olsun telefonu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Bitlis'in Tatvan ilçesine meydana gelen helikopter kazası nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Bitlis'in Tatvan ilçesine meydana gelen helikopter kazası nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasından dolayı taziyelerini iletti. Stoltenberg, NATO'nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Özlem Zengin Pervin Buldan Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Kenan Doğulu Bülent Ersoy Sedat Kapurtu
Spor Can Bartu Mustafa Er Mustafa Yumlu Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den, Çavuşoğlu'na geçmiş olsun telefonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 20:52:33. #1.14#
title