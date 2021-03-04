NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den, Çavuşoğlu'na geçmiş olsun telefonu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Bitlis'in Tatvan ilçesine meydana gelen helikopter kazası nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasından dolayı taziyelerini iletti. Stoltenberg, NATO'nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı