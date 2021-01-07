NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den ABD paylaşımı
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den ABD paylaşımı

07.01.2021 00:04 | Son Güncelleme: 07.01.2021 00:08
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den ABD paylaşımı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'de yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şok edici görüntüler" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'de yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şok edici görüntüler" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'de Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına zorla girmesi üzerine paylaşımda bulundu. Stoltenberg, "Washington DC'dekiler şok edici görüntüler. Bu demokratik seçimin sonucuna saygı duyulmalı" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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