NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ' Ukrayna Krizi' ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü belirterek Erdoğan'ı aynı zamanda Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70'inci yıl dönümünü münasebebtiyle kutladığını ifade etti.

Stoltenberg konuyla ilgili açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya'nın Ukrayna ve çevresindeki askeri yığınağı hakkında konuştuk. Kendisini ayrıca Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yıl dönümü dolayısıyla kutladım. Güvenlik ortamımızda o zamandan beri çok şey değişti, ancak Müttefikler olarak birbirimize olan bağlılığımız sarsılmaz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Dünya