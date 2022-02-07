NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm için desteği ve kişisel çabalarından dolayı teşekkür...
AA, Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm için desteği ve kişisel çabalarından dolayı teşekkür ettiğini bildirdi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya- Ukrayna krizine siyasi çözüm için desteği ve kişisel çabalarından dolayı teşekkür ettiğini bildirdi.
AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel