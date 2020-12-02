NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Çin insan haklarını ihlal ediyor"
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Çin insan haklarını ihlal ediyor"

02.12.2020 23:49 | Son Güncelleme: 02.12.2020 23:49
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Çin insan haklarını ihlal ediyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Çin insan haklarını ihlal ediyor. Bizimle de sistemli olarak rekabet halinde. Bizimle aynı değerleri paylaşmıyor. Demokratik değerlere inananlar olarak ittifak halinde olmalıyız" dedi.

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getiren toplantılar sona erdi. 1-2 Aralık boyunca süren ve video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantılarda NATO'nun iç uyumu, Rusya'nın askeri birikimi, Çin'in politikaları ve Afganistan gibi temel konular ele alındı. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ele alınan ana konular arasında bulunan Çin'in politikaları hakkında konuştu. Çin'in yükselişinin hem fırsatlar hem de zorluklar sunduğuna dikkat çeken Stoltenberg, "Çin insan haklarını ihlal ediyor. Bizimle de sistemli olarak rekabet halinde. Bizimle aynı değerleri paylaşmıyor. Demokratik değerlere inananlar olarak ittifak halinde olmalıyız" şeklinde konuştu.

Toplantıların ikinci gününün ardından NATO'nun resmi internet sitesinden yayınlanan resmi açıklamada ise, "Bakanlar, küresel güç dengesindeki değişime ve Çin'in yükselişine değindi. Asya-Pasifik ortakları Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin yanı sıra Finlandiya, İsveç ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi toplantılara katıldı" denildi.

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NATO Dışişleri Bakanları ikinci gün toplantılarında ayrıca, Gürcistan ve Ukrayna'nın Dışişleri Bakanları ile Karadeniz bölgesinde güvenlik konuları da ele alındı. Konuya ilişkin Genel Sekreter Stoltenberg, "Reform programlarını tartıştık ve Gürcistan ve Ukrayna'na pratik desteğimizi artırdığımızı açıkça belirttik" dedi.

Bakanlar ayrıca, Belarus ve Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri de masaya yatırdı.

Dün yapılan ilk gün toplantılarında NATO'nun Afganistan'daki misyonu, Rusya ile ilişkiler ve NATO 2030 projesi ele alınmıştı. Açıklamada, NATO 2030 projesine tekrar atıf yapılarak, "Müttefikler NATO 2030 girişimini ve NATO'nun devam eden uyum çalışmalarını, Genel Sekreter tarafından atanan bir uzman grubunun raporu dahil olmak üzere tartıştılar" ifadelerini kullanıldı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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