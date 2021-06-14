NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı...
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı...
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı... - Haberler
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