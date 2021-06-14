NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık.