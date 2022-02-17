NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Biz tüm müttefiklerimizi korumaya hazırız. Sert durmamız gerekiyor ama bir yandan da barışçıl çözümü, diplomatik ve diyalogla çözümü bulmamız gerekiyor" dedi. - BRÜKSEL

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