NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Biz tüm müttefiklerimizi korumaya hazırız. Sert durmamız gerekiyor ama bir yandan da barışçıl çözümü, diplomatik... - Haberler
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Biz tüm müttefiklerimizi korumaya hazırız. Sert durmamız gerekiyor ama bir yandan da barışçıl çözümü, diplomatik...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg,

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Biz tüm müttefiklerimizi korumaya hazırız. Sert durmamız gerekiyor ama bir yandan da barışçıl çözümü, diplomatik ve diyalogla çözümü bulmamız gerekiyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Biz tüm müttefiklerimizi korumaya hazırız. Sert durmamız gerekiyor ama bir yandan da barışçıl çözümü, diplomatik ve diyalogla çözümü bulmamız gerekiyor" dedi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı - Politika

Politika, Haberler

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