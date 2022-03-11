NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Çavuşoğlu ile bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Çavuşoğlu ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Çavuşoğlu ile bir araya geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu için geldiği Antalya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

ANTALYA (İHA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu için geldiği Antalya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere dün gece saatlerinde kente gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sabah saatlerinde forumun düzenleneceği NEST Kongre Merkezi'ne geldi. Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı. Yürüyerek merkeze giren Stotenberg'e, Bakan Çavuşoğlu salonları tanıttı ve bilgilendirmeler yaptı. Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme yapacak.

(İHA)

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Çavuşoğlu ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Antalya Diplomasi Forumu, Jens Stoltenberg, Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title