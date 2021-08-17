NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Afganistan'da sonsuza kadar kalmayı istemedik
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Afganistan'da sonsuza kadar kalmayı istemedik

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Afganistan'da sonsuza kadar kalmayı istemedik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Sonsuza kadar Afganistan'da kalmayı asla istemedik.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Sonsuza kadar Afganistan'da kalmayı asla istemedik. Son haftalarda gördüğümüz şey, beklemediğimiz askeri ve siyasi bir çöküştür" dedi.

Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlayan Türkiye, ABD ve İngiltere'ye teşekkür ederek basın toplantısındaki konuşmasına başlayan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Özellikle Türkiye'ye, ABD'ye, İngiltere'ye havalimanının güvenliğini sağladıkları için teşekkür etmek istiyorum. Sonsuza kadar Afganistan'da kalmayı asla istemedik. Son haftalarda gördüğümüz, beklemediğimiz askeri ve siyasi bir çöküş. Afgan siyasi liderliği Taliban'a karşı duramadı. Afgan liderliğinin bu başarısızlığı, bugün tanık olduğumuz trajediye yol açtı" dedi.

"AFGANLAR, ONURLU VE BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAYI HAK EDİYOR"NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığı konusunda çıkarması gereken dersler olduğunu ifade etti. Taliban'ın ülkeden ayrılmak isteyenlere saygı göstermesi gerektiğini belirten Stoltenberg, "Taliban, ayrılmak isteyen herkes için güvenli bir şekilde ayrılmaya saygı göstermeli ve kolaylaştırmalıdır. Tüm Afgan erkekleri, kadınları ve çocukları barış ve onur içinde yaşamayı hak ediyor. ABD geçen yıl Taliban ile anlaştı. Tüm müttefikler ABD kararına uymayı kabul etti. 20 yıllık yoğun çabalarımıza rağmen, çöküş hızlı oldu. Alınacak dersler var. Bu dersleri incelememiz gerekiyor çünkü terörle mücadeleye devam etmek istiyoruz. Sormamız gereken büyük soru, eğittiğimiz, donattığımız kuvvetler neden Taliban'a karşı durmadı? Çöküşün hızı şaşırtıcı. Uluslararası terörizm dünya için bir tehdittir. Ana odak, bugün insanları Afganistan'dan çıkarmak olmalıdır" diye konuştu."TÜRKİYE, HAVAALANININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYOR"

Stoltenberg, Türkiye, ABD ve İngiltere'nin tahliyelerde kilit rol oynadığını belirterek, "NATO'nun ana amacı insanları oradan tahliye etmektir, havaalanı hakkında mühim konuları kontrol etmek, askerlerimizi ve bize yardım eden Afganları oradan tahliye etmektir. Bu konuda 7/24 çalışıyoruz. Yeni uçaklar geliyor ve tahliye ediyor. Bazı NATO üyelerinden tahliye hakkında açıklamalar duyduk. ABD, Türkiye, Norveç, İngiltere gibi ülkeler yardım etmekteler. ABD yeni uçaklar getiriyor. Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere kilit rol oynadı. Havalimanının güvenliğini ve tahliyeyi organize ediyorlar" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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