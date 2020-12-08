NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, AB Komisyonu'na katılacak
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, AB Komisyonu'na katılacak

08.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 08.12.2020 01:08
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, AB Komisyonu'na katılacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 15 Aralık'ta yapılacak AB Komisyonu Komiserler Kabinesi olağan toplantısına katılacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 15 Aralık'ta yapılacak AB Komisyonu Komiserler Kabinesi olağan toplantısına katılacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 15 Aralık'ta yapılacak AB Komisyonu Komiserler Kabinesi olağan toplantısına katılacağını duyurdu. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen sosyal medya hesabında paylaştığı, "Bu sabah Jens Stoltenberg ile AB Komisyonu Komiserler Kabinesine ilk kez katılımına hazırlık adına güzel bir telefon görüşmesi yaptım" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de sosyal medya hesabından katılımı doğrulayarak, "Sayın von der Leyen'e 15 Aralık'ta yapılacak olan AB Komisyonu Komiserler Kabine toplantısına katılım için davetinden ötürü teşekkür ederim. AB ve NATO ilişkileri görüşmemiş bir düzeyde ve her zaman ki kadar önemli" ifadelerini kullandı.

Söz konusu katılım ABD Başkanı Donald Trump sonrası AB -ABD ilişkileri ve AB-NATO ilişkileri açısından bir ilk olması nedeniyle AB'nin gelecekteki savunma ve güvenlik politikaları açısından kritik bir önem taşıyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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