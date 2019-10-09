NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 11 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 11 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 11 Ekim'de Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi. NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, resmi temaslarda bulunmak için İstanbul'a gidecek.

09.10.2019 08:36
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 11 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 11 Ekim'de Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi. NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, resmi temaslarda bulunmak için İstanbul'a gidecek.


İstanbul'da gerçekleştirecek olan üst düzey görüşmelerin ardından Stoltenberg'in bir basın toplantısı düzenleyeceği de belirtildi. Stoltenberg Türkiye ziyaretinden önce 9 Ekim'de İtalya, 10 Ekim'de de Yunanistan'a gidecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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