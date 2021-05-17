NATO Genel Sekreteri Stolteberg, Kosova Barış Gücü misyonunda değişiklik olmadığını belirtti
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NATO Genel Sekreteri Stolteberg, Kosova Barış Gücü misyonunda değişiklik olmadığını belirtti

NATO Genel Sekreteri Stolteberg, Kosova Barış Gücü misyonunda değişiklik olmadığını belirtti
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

NATO Genel Sekreteri Jens Stolteberg, Kosova Barış Gücü (KFOR) için herhangi bir değişiklik planı bulunmadığını, NATO askerlerinin KFOR misyonuna devam edeceğini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stolteberg, Kosova Barış Gücü (KFOR) için herhangi bir değişiklik planı bulunmadığını, NATO askerlerinin KFOR misyonuna devam edeceğini bildirdi.

Stoltenberg, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile NATO karargahındaki görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin veya NATO güçlerinin Kosova'dan çekilip çekilmeyeceğine yönelik soruyu yanıtladı.

"Hiçbir değişiklik yok." diyen Stoltenberg, 30 NATO üyesi ülkenin KFOR misyonuna bağlılığının devam ettiğini bildirdi.

Stoltenberg, "KFOR misyonu, NATO'nun bölgeye olan bağlılığının en somut ifadesidir. Bölgedeki tüm toplulukların korunması ve hareket özgürlüğünün sağlanması için oradayız." dedi.

KFOR misyonunun BM yetkilendirmesiyle hayata geçtiğini hatırlatan Stoltenberg, KFOR'a yönelik planlarda herhangi bir değişiklik bulunmadığını belirtti.

Hırvatistan gibi Sırbistan'a komşu ülkelerin KFOR misyonundaki asker sayılarının artırılacağına yönelik haberlerin doğruluğu sorulan Stoltenberg, zaman içinde KFOR'da görevli asker sayılarının ve üyelerin katkılarının değişebildiğini söyledi.

Stoltenberg, "Asker sağlayan hangi NATO müttefiki olursa olsun hepsi tüm NATO üyelerinin üzerinde mutabık kaldığı BM yetkisi temelindeki aynı yetki ve çerçeve içinde hareket ederler." diye konuştu.

Hırvatistan'ın KFOR'a katkısı için teşekkür eden Stoltenberg, Hırvat askerlerin de Kosova'da aynı yetki ve çerçevede görev yaptığını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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