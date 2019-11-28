NATO Genel Sekreteri'nden Macron'a 'Üç Silahşörler' örneği

28.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:14

Türkiye'nin terörle mücadelesini gözardı eden ve Barış Pınarı Harektanı'nı Suriye'ye saldırı olarak niteleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin hem Suriye'ye saldırı başlatıp, hem de NATO'daki müttefiklerinden dayanışma beklemeyeceğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise buna karşılık olarak Fransız edebiyatının meşhur hikayelerinden 'Üç Silahşörler' örneğini verdi.

Aralık ayında Londra'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesi üye ülke liderlerini ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te Elysee Sarayı'nda görüştü. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Macron, Türkiye'nin hem Suriye'ye saldırı başlatıp hem de NATO müttefiklerinden dayanışma bekleyemeyeceğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise hem NATO'nun hem de Avrupa Birliği'nin ayrı ayrı güçlü olması gerektiğini belirterek, AB'nin NATO'nun yerine konamayacağını ifade etti. Stoltenberg, müttefik ülkeler ile NATO ortak bütçesi için yeni bir formül üzerinde anlaştıklarını ve bu formüle göre ABD'nin bütçeye katkılarının düşürülmesi ile Almanya'nın katkılarının yükselmesini öngördüğünü kayderderek, böylece ABD ile Almanya'nın bütçeye katkılarının yaklaşık olarak toplamın yüzde 16'sını kapsayacağını açıkladı.

STOLTENBERG: HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN, BİRİMİZ HEPİMİZ İÇİN

NATO müttefiklerinin birlik ve beraberliğini ifade etmek için Alexandre Dumas'ın 'Üç Silahşörler' kitabından alıntı yapan Stoltenberg, "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz" için dedi. Basından gelen sorulara yanıt veren Genel Sekreter Stoltenberg, Türkiye konusunda müttefiklerin farklı düşünceleri olduğunu ama bu farklı düşüncelerin son aylarda DEAŞ'a karşı edinilmiş kazanımların tehlikeye atılmaması gerektiğini söyledi. Stoltenberg, DEAŞ'ın birkaç yıl önceye kadar İngiltere büyüklüğünde bir bölgeyi ve beraberinde neredeyse 8 milyon insanı yönettiğine dikkat çekti.MACRON'UN NATO ELEŞTİRİSİFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kasım ayı başında The Economist'e verdiği röportajda, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. AB (Avrupa Birliği) ile ABD arasında tam bir koordinasyon yok" sözlerine ilişkin sorulan soruya, "Bu sözlerim NATO için yararlı bir uyandırma çağrısıydı" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------

-NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortak basın açıklaması

Kaynak: DHA