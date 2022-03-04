NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturmak, Ukrayna hava sahasına NATO uçakları göndermek ve Rus uçaklarını...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturmak, Ukrayna hava sahasına NATO uçakları göndermek ve Rus uçaklarını vurmak anlamına geliyor" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, " Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturmak, Ukrayna hava sahasına NATO uçakları göndermek ve Rus uçaklarını vurmak anlamına geliyor" dedi. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı - Politika