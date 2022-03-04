NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturmak, Ukrayna hava sahasına NATO uçakları göndermek ve Rus uçaklarını... - Haberler

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturmak, Ukrayna hava sahasına NATO uçakları göndermek ve Rus uçaklarını...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturmak, Ukrayna hava sahasına NATO uçakları göndermek ve Rus uçaklarını vurmak anlamına geliyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, " Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturmak, Ukrayna hava sahasına NATO uçakları göndermek ve Rus uçaklarını vurmak anlamına geliyor" dedi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı - Politika

Jens Stoltenberg, Ukrayna, Rus, Politika, Haberler

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