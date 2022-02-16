NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna sınırında Rus askeri yığınağı olacağını öngördüklerini ve bunun gerçekleştiğini belirtti.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna sınırında Rus askeri yığınağı olacağını öngördüklerini ve bunun gerçekleştiğini belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna sınırında Rus askeri yığınağı olacağını öngördüklerini ve bunun gerçekleştiğini belirtti. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı - Politika