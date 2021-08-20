NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, mümkün olduğunca insanı tahliye etmek için uğraşıyor ancak büyük zorluk insanları havaalanına getirmek"...
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, mümkün olduğunca insanı tahliye etmek için uğraşıyor ancak büyük zorluk insanları havaalanına getirmek" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, mümkün olduğunca insanı tahliye etmek için uğraşıyor ancak büyük zorluk insanları havaalanına getirmek" dedi. - BRÜKSEL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı