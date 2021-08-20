NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, mümkün olduğunca insanı tahliye etmek için uğraşıyor ancak büyük zorluk insanları havaalanına getirmek"...
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, mümkün olduğunca insanı tahliye etmek için uğraşıyor ancak büyük zorluk insanları havaalanına getirmek"...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'NATO, mümkün olduğunca insanı tahliye etmek için uğraşıyor ancak büyük zorluk insanları havaalanına getirmek'...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, mümkün olduğunca insanı tahliye etmek için uğraşıyor ancak büyük zorluk insanları havaalanına getirmek" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, mümkün olduğunca insanı tahliye etmek için uğraşıyor ancak büyük zorluk insanları havaalanına getirmek" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, mümkün olduğunca insanı tahliye etmek için uğraşıyor ancak büyük zorluk insanları havaalanına getirmek"... - Haberler
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