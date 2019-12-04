NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Tüm müttefiklerimiz 5'inci maddeye olan bağlılıklarını...
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Tüm müttefiklerimiz 5'inci maddeye olan bağlılıklarını...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Tüm müttefiklerimiz 5'inci maddeye olan bağlılıklarını yineledi.

04.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:34
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,

NATO Genel Sekreteri , "Tüm müttefiklerimiz 5'inci maddeye olan bağlılıklarını yineledi. Bizim amacımız savaşmak değil, savaşları engellemektir. Bir müttefike saldırıldığında cevap verilecektir. 5'inci maddede bütün müttefiklerimizin anlaştığı üzerinde karar aldığını söyleyebilirim" dedi. - LONDRA

Kaynak: İHA
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