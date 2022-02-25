NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'yı saldırıyı derhal durdurmaya, tüm birlikleri Ukrayna'dan çekmeye ve diyalog yoluna geri dönmeye...
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'yı saldırıyı derhal durdurmaya, tüm birlikleri Ukrayna'dan çekmeye ve diyalog yoluna geri dönmeye çağırıyoruz" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, " Rusya'yı saldırıyı derhal durdurmaya, tüm birlikleri Ukrayna'dan çekmeye ve diyalog yoluna geri dönmeye çağırıyoruz" dedi. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı - Politika