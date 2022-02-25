NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'yı saldırıyı derhal durdurmaya, tüm birlikleri Ukrayna'dan çekmeye ve diyalog yoluna geri dönmeye... - Haberler

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'yı saldırıyı derhal durdurmaya, tüm birlikleri Ukrayna'dan çekmeye ve diyalog yoluna geri dönmeye...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'yı saldırıyı derhal durdurmaya, tüm birlikleri Ukrayna'dan çekmeye ve diyalog yoluna geri dönmeye çağırıyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, " Rusya'yı saldırıyı derhal durdurmaya, tüm birlikleri Ukrayna'dan çekmeye ve diyalog yoluna geri dönmeye çağırıyoruz" dedi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı - Politika

Jens Stoltenberg, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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