NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın 2014'de Ukrayna'yı işgal ettiğini belirterek, 2014'den bu yana Rus güçlerinin Donbass bölgesinde...
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın 2014'de Ukrayna'yı işgal ettiğini belirterek, 2014'den bu yana Rus güçlerinin Donbass bölgesinde mevcut olduğunu aktardı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın 2014'de Ukrayna'yı işgal ettiğini belirterek, 2014'den bu yana Rus güçlerinin Donbass bölgesinde mevcut olduğunu aktardı. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı - Politika