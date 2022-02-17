NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın şu anda sınırda Ukrayna'yı hiçbir uyarı vermeden işgal etme gücü var. Ukrayna çevresinde hazır... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın şu anda sınırda Ukrayna'yı hiçbir uyarı vermeden işgal etme gücü var. Ukrayna çevresinde hazır...

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın şu anda sınırda Ukrayna'yı hiçbir uyarı vermeden işgal etme gücü var. Ukrayna çevresinde hazır vaziyette o kadar çok Rus askeri var ki bu normal bir tatbikat, normal bir manevranın dışında, egemen bir devleti tehdit edebilecek bir durum" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, " Rusya'nın şu anda sınırda Ukrayna'yı hiçbir uyarı vermeden işgal etme gücü var. Ukrayna çevresinde hazır vaziyette o kadar çok Rus askeri var ki bu normal bir tatbikat, normal bir manevranın dışında, egemen bir devleti tehdit edebilecek bir durum" dedi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı - Politika

Jens Stoltenberg, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

title