NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, nisan ortasında Kovid-19 salgınının uzun vade etkilerini...
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, nisan ortasında Kovid-19 salgınının uzun vade etkilerini görüşmek için video konferans yoluyla Savunma Bakanları Toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.
02.04.2020 19:44 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:44
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, nisan ortasında Kovid-19 salgınının uzun vade etkilerini görüşmek için video konferans yoluyla Savunma Bakanları Toplantısı düzenleyeceğini duyurdu
Kaynak: AA